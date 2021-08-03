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زكي فطين عبد الوهاب يهاجم فيلم لـ عادل إمام : «مش عارف نجح إزاي»

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زكي فطين عبد الوهاب يهاجم فيلم لـ عادل إمام : «مش عارف نجح إزاي» زكي فطين عبد الوهاب يهاجم فيلم لـ عادل إمام : «مش عارف نجح إزاي»

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هاجم الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» للفنان الكبير عادل إمام، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا :«بالصدفة اتفرجت على فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين).. بطولة عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين.. المفروض إنه فيلم كوميدي.. ومش قادر أفهم نجح وقتها إزاي؟ الله يرحمك يا فطين يا عبدالوهاب»

وبعد كتابته المنشور، تفاعل معه جمهوره ومتابعيه بشكل واسع، بين مؤيد ومعارض وجاءت بعض التعليقات :«بساطة الفيلم والروح اللي فيه وسمير غانم وأحداثه المختلفة، طغت على سلبياته وأخفتها تماما».

وقال آخر :«هو فيلم جيد قياسًا بما هو موجود حاليًا من أفلام سطحية لا تمت للكوميديا بصلة؛ لكن هذا لا يمنعنا من الإشادة بعبقرية المخرج العظيم فطين عبدالوهاب، رائد الإخراج الكوميدي السينمائي في دون منازع عليه رحمة الله».

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أعلن مؤخرا عن إصابته بورم في المخ، وكتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أصدقائي الأعزاء.. عملت تحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة.. آسف إني مش هقدر أرد على التليفونات.. ادعولي».


وفى مايو 2019:«أعلن زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض».

الجدير بالذكر أن آخر أعمال زكي فطين عبدالوهاب مسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف، وعرض في شهر رمضان الماضي.

المصرى اليوم

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