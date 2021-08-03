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محافظ قنا: تذليل كل العقبات لتوفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين

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محافظ قنا: تذليل كل العقبات لتوفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين محافظ قنا: تذليل كل العقبات لتوفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين

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أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حرصه على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، موضحا أنه بالتواصل مع رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لصرف حصص الأسمدة المقررة للمحافظة، والوفاء باحتياجات المزارعين منها لاستخدامها في الزراعات الخاصة بهم، بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج.

وأضاف الداودي أن المحافظة استقبلت مجموعة من الجرارات المُحملة بالأسمدة وفى انتظار وصول مجموعات أخرى من خلال الأيام المقبلة، وذلك تحت إشراف مديرية الزراعة لتوزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على المزارعين لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين ورصد أي محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيعها للمزارعين بشكل عادل وطبقا للأسعار المُعلنة من قِبل وزارة الزراعة، وفتح تحقيق فوري مع كل من يثبت مسؤوليته عن التأخير أو التلاعب في تسليم الأسمدة، مشيرا إلى أنه كلف مديرية بشن حملات تفتيشية يومية بمختلف قرى المحافظة لمنع بيع الأسمدة الكيماوية الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه استغلال المزارع البسيط .

وأوضح أن الحملات أسفرت في يومها الأول بقرى مركز دشنا عن ضبط 2 طن سماد نترات النشادر مجهولة المصدر و29 جوال سماد محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية و10 جوالات أخرى مجهولة المصدر لافتا إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها إلى النيابة المختصة لتتولي متابعة الإجراءات والتحقيق معهم .

المصرى اليوم

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