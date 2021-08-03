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غدا .. 3 وزارات توقع بروتوكول لتشغيل الخلايا الشمسية بمطار القاهرة الدولى

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غدا .. 3 وزارات توقع بروتوكول لتشغيل الخلايا الشمسية بمطار القاهرة الدولى غدا .. 3 وزارات توقع بروتوكول لتشغيل الخلايا الشمسية بمطار القاهرة الدولى

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تشهد وزارات البيئة والطيران المدنى والتجارة والصناعة ، توقيع بروتوكول مشترك، بشأن تنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى، وذلك فى تمام الساعة ٩.٣٠ صباح غدا الأربعاء .

وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والطيار/ محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والاستاة راندا ابو الحسن ممثل البرنامج الانمائى للامم المتحدة.

المصرى اليوم

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