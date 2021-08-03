به طلق ناري في الرأس.. العثور على جثة عامل على الطريق الدائري

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تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل في منطقة نزلة باسوس على الطريق الدائري بالقناطر الخيرية، وبه طلق ناري بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مركز شرطة القناطر الخيرية، فانتقلت قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «م ع ع» 22 سنة، عامل، وبه طلقة خرطوش بالرأس تسببت في وفاته.

وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وقررت النيابة سرعة ضبط وإحضار الجناه وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.