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وزير الخارجية السعودي: السلام خيار استراتيجي بالنسبة للعرب

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وزير الخارجية السعودي: السلام خيار استراتيجي بالنسبة للعرب وزير الخارجية السعودي: السلام خيار استراتيجي بالنسبة للعرب

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

وأكد في مؤتمر صحفي، أن «السلام خيار استراتيجي بالنسبة للعرب وما علينا أن نفعله هو أن نعمل من أجل حل شامل للقضية الفلسطينية، اتفاق أبراهام كان إيجابيا بالنسبة للمنطقة».

وأردف: «ندعم أي جهد للأفغان من أجل الوصول إلى حل سلمي، تربطنا علاقات طيبة مع كل من الولايات المتحدة والصين، يمكن حل الخلافات الأمريكية الصينية من خلال الحوار ونحن نريد أن نكون جزءا من هذا الحوار».

وتابع: «يجب أن نظل متيقظين في حربنا ضد الإرهاب وضد التطرف بجميع أشكاله، على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود للوقوف ضد الأصوات التي تقودنا إلى الإرهاب والتطرف، نتشاور مع بلدان المنطقة ونعمل على وضع تصور لأفضل الطرق التي تساعد على توجه أفغانستان نحو السلام».

المصرى اليوم

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