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موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء وادي دجلة

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موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء وادي دجلة موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء وادي دجلة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة


وضمت القائمة كلًّا من: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة
خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج، كريم نيدفيد
خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة الأربعاء المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب السلام ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

- الأهلي في مواجهة وادي دجلة، في أولى المباريات يوم 4 أغسطس على ملعب الأهلي.

- الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7- 8- 2021، على ستاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجلات الجولة 23.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021 على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ووادي دجلة

تنقل قناة اون سبورت مباراة الاهلى ووادي دجلة في بث مباشر وحصري على مجموعة قنواتها

المصرى اليوم

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