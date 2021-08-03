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أفغانستان.. مقتل أربعين مدنيا والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال

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أفغانستان.. مقتل أربعين مدنيا والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال أفغانستان.. مقتل أربعين مدنيا والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال

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قتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن «قلقها الشديد» إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة ودعت «لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية».

وأعربت عن «مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر» بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.

ودعا الجيش الأفغاني الثلاثاء سكان مدينة لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إلى أخراج مقاتلي طالبان منها.

وتشكل مدينة لشكركاه منذ أيام مسرحًا لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من متمردي طالبان الذين سيطروا وفق ما قال مسؤولون أفغان على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية محلية في المدينة. ولم تبق فيها سوى قناة واحدة مؤيدة لطالبان تبثّ برامج إسلامية.

المصرى اليوم

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