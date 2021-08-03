غدًا.. عرض خاص لفيلم «الإنس والنمس» بحضور أبطاله

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يقيم صناع فيلم «االإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي، عرضًا خاصًا للعمل، بحضور أبطاله بأحد قاعات السينما بمول شهير في التجمع الخامس.

كان الفنان محمد هنيدي تحدث عن فيلمه الجديد «الإنس والنمس» عبر لايف بموقع «فيسبوك» قائلاً: «أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

وروَّج الفنان محمد هنيدي لفيلمه «الإنس والنمس»، المقرر طرحه في دور العرض غدًا 4 أغسطس.

وتدور أحداث فيلم «النمس والإنس» في إطار كوميدي تشويقي، حيث يجسد الفنان محمد هنيدي دور موظف فقير وتحدث له بعض المشاكل بسبب والده، وخلال أحداث العمل يقع في حب الفنانة منه شلبي وتنتهي القصة بزواجهم.

الفيلم بطولة الفنان محمد هنيدي وصابرين ومنه شلبي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومحمد جمعة وسليمان عيد ومحمد ثروت وعرفة عبدالرسول وشريف دسوقي وتأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

يمثل الفيلم عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.