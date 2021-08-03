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مران .. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين

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مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين مران .. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين

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خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وأشرف على تدريبات اللاعبين، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يحرص على ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

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