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تعرف علي رسالة كارتيرون للاعبي

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تعرف علي رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك تعرف علي رسالة كارتيرون للاعبي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة خاصة مع اللاعبين في المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

المصرى اليوم

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