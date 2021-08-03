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الونش وفتوح يشاركان في التدريبات الجماعية بالزمالك

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الونش وفتوح يشاركان في التدريبات الجماعية بالزمالك الونش وفتوح يشاركان في التدريبات الجماعية بالزمالك

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انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق اليوم الثلاثاء، عقب عودتهما للقاهرة بعد المشاركة مع الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

في السياق نفسه، ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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