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رئيس لبنان: أتعهد بإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

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رئيس لبنان: أتعهد بإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت رئيس لبنان: أتعهد بإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بكل شفافية وبلا أي ضغوط من أي جهة.

وقال عون، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار المرفأ: «عشية هذه الذكرى الأليمة، أنّ الدماء التي سالت في ذلك اليوم المشؤوم، لن تذهب هدراً، وأنّ الحقيقة آتية ومعها القصاص العادل لكل مسؤول عن هذه الكارثة».

وأضاف عون: «نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولا إلى المحاكمات العادلة»، منوها بأنه«لا أرى ما يمنع المحقق العدلي من استجواب من يراه مفيدا للتحقيق ويجب أن نترك التحقيق يأخذ مجره بلا ضغوط من أي جهة كانت».
وتابع عون: «نحن قادرون على النهوض... فلنتمسك بوحدتنا، ولنفتح صفحة جديدة تعيد لبنان إلى خريطة الابتكار، والنمو، والمنافسة، وتعيد لشبابنا الأمل بوطنهم، والرغبة بالبقاء فيه، وإعادته وطن الحضارة، والفرح، والإبداع».

وبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت وقبيل حلول الذكرى السنوية الأولى، لا تزال تداعيات أكبر انفجار غير نووي في تاريخ لبنان ترخي بظلالها على مختلف الأصعدة القضائية والحياتية والاقتصادية.

المصرى اليوم

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