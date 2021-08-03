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موعد مباراة ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو 2020

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موعد مباراة مصر ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو 2020 موعد مباراة ضد فرنسا في اولمبياد طوكيو 2020

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تنتظر منتخب مصر لكرة اليد مباراة نارية ضد منتخب فرنسا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من فاعليات أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الفراعنة فوزاً مستحقاً على الألماني فيما فاز الديوك على البحرين بنتيجة 42-28 في إطار الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي من فاعليات كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس المقبل حيث تواجه ضد فرنسا وتلعب إسبانيا ضد الدنمارك، وسيتم تحديد موعد اللقاءين بالساعة لاحقاً.

ويأمل المدرب الإسباني ر وبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق انجاز اولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا كرة يد

سيتم نقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في الدور نصف النهائي لأولمبياد طوكيو عبر شاشة قنوات بي إن سبورت كما يوفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء بصورة لحظية.

تردد bein sports القناة المفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

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المصرى اليوم

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