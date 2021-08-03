«عض قلبي ولا تعض رغيفي».. إسعاد يونس والسعدني وعادل يروجون لـ «200 جنيه»

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مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر بمختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية ولكن تربطهم هذه العملة الورقية فئة الـ 200 جنيه، هو قصة الفيلم الجديد، الذي يشترك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين والفنانات.

اختار عدد من الفنانين الترويج لفيلمهم الجديد الذي يحمل اسم «200 جنيه» بصور مُشتركة تجمعهم سويًا.

وهؤلاء الفنانين هم: غادة عادل وأحمد السعدني ومحمود حافظ والفنانة إسعاد يونس، الذين شاركوا بصورهم ويحملون العملة الورقية «200» جنيهًا.

وعلّق «السعدني» على صورته عبر «انستجرام»: «عض قلبي ولا تعض رغيفي»، وقالت غادة عادل بعد نشرها صورتها: «مميزة شوية الـ٢٠٠ جنيه دي».

فيما أطلقت الفنانة إسعاد يونس تعليق مختلف عن «السعدي» و«عادل»: «عيدية متأخرة شوية بس مقبولة.. مين عزيزة السيد بقى؟»، وعزيزة السيد هو اسم مطبوعًا على العملة الورقية لدي الفنانين الأربعة.

وأعلن «حافظ» عن الفيلم مباشرة: «قريبا إن شاء الله 200 جنيه»، يذكر أن فيلم «200 جنيه» تدور أحداثه الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

ويعتمد فيلم «200 جنيه، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخرى، ومن المقرر طرحه بالأسواق في أغسطس الجاري.

والعمل السينمائي تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويرتكز الفيلم على البطولة الجماعية وتشمل الفنان أحمد السقا وأحمد رزق ونيللي كريم وهاني رمزي ومحمد فراج.