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الجيزة : منع تعديات الباعة بسوق الثلاثاء ورفع إشغالات مقاهي بولاق الدكرور

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الجيزة : منع تعديات الباعة بسوق الثلاثاء ورفع إشغالات مقاهي بولاق الدكرور الجيزة : منع تعديات الباعة بسوق الثلاثاء ورفع إشغالات مقاهي بولاق الدكرور

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شنّت محافظة الجيزة حملات رفع لتعديات المقاهي والكافيتريات بالطريق العام في، حيث قام حي بولاق الدكرور بشن حملات مساء أمس وصباح اليوم الثلاثاء، بالقطاع الشمالي بالحي بشوارع المصرف وناهيا ساهمت في تحقيق الإنضباط بالشارع ورفع حوالي 50 حالة إشغال متنوعة، بالإضافه إلى رفع شن حملة إشغالات أمس بالقطاع الجنوبى على شارع فيصل والعشرين والملكه بالحي.

كما تابع حي جنوب الجيزة سوق الثلاثاء بالمنيب ومنع تواجد الباعة الجائلين من الانتشار بالشوارع والتزامهم بقطعة الأرض المخصصة لهم من قبل الحي، وذلك بمتابعة من طه عبدالصادق رئيس حي جنوب.

ونفذ حي الطالبية حملة رفع إشغالات بالقطاع الشمالي بشارع العروبة وعز الدين عمر والعريش ومحمد أنور السادات وشارع العمدة.

المصرى اليوم

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