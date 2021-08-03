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بريطانيا تعلن أنها تحقق في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات

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بريطانيا تعلن أنها تحقق في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات بريطانيا تعلن أنها تحقق في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات

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أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق على وجه السرعة في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات والتي قد يكون اختطفت.

ذكرت صحيفة ذا تايمز اليوم الثلاثاء أن مصادر بريطانية تعتقد بأن السفينة أسفالت برينسيس تعرضت للخطف وأن «العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة».

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت في وقت سابق بأن «حادث خطف محتملا» وقع قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، دون أن تقدم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.

وقال محرر الشؤون الدفاعية بذا تايمز على تويتر «مصادر بريطانية تعتقد بأن أسفالت برينسيس خُطفت. يعملون على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له اعتلوا السفينة».

المصرى اليوم

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