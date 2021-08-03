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الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات مبان بالحوامدية و 90 طن مخلفات صلبة في أوسيم

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الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات مبان بالحوامدية و 90 طن مخلفات صلبة في أوسيم الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات مبان بالحوامدية و 90 طن مخلفات صلبة في أوسيم

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شدّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لمجهودات رفع المخلفات والتراكمات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني.

وفي هذا الإطار قامت مدينة الحوامدية برفع تراكمات مخلفات مبانى ورتش بطريق أبوصير وبلغت 1500 طن، والتي تراكمت على مدار سنوات.

كما قام مركز ومدينة أوسيم برفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بمنطقة الكحكة بنطاق وحدة البراجيل.

كما بدأ مركز ومدينة كرداسة بالبدء في أعمال رفع حوالي ٨٠٠ طن مخلفات بمنطقة المعتمدية، وجارٍ استكمال الأعمال.

المصرى اليوم

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