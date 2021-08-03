موعد المباراة النهائية البرازيل ضد اسبانيا في اولمبياد طوكيو

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يلعب المنتخب البرازيلي الاولمبي ضد منتخب اسبانيا الاولمبي في المباراة النهائية من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

وخرج منتخب مصر الاولمبي من الدور ربع النهائي لاولمبياد طوكيو بعد هزيمته من البرازيل بهدف نظيف قبل أن تتفوق البرازيل على المكسيك في مباراة نصف النهائي .

يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسباني في الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل 7 أغسطس بتوقيت القاهرة، على ملعب يوكوهاما الدولي .

مشوار منتخب البرازيل ومنتخب اسبانيا في طوكيو 2020

تأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية بعد فوزه علي المكسيك بركلات الترجيح 4 -1 في نصف النهائي بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي .

وتأهل منتخب إسبانيا إلي النهائي بعد الفوز علي اليابان بهدف نظيف في الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو.