الجيزة: رفع 1200 إشغال وتعديات للمحال والمقاهي (صور)

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شنت محافظة الجيزة حملات موسعه بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب وشمال والطالبية وبولاق لرفع المخالفات والتعديات للمحال والمقاهي وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق .

وبحسب بيان، الثلاثاء، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه بشن الحملات بصفه دوريه بنطاق الاحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الاشغال والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشهدت الحملات قيام حي الهرم برفع الاشغالات بشوارع كفر طهرمس والملك والمريوطيه فيصل والمنصوريه هرم وعلي عفت وعمرو بن العاص بفيصل تم خلالها رفع إشغالات المحلات والمقاهي المخالفه والتي تقدم خدمه الشيشه للمواطنين وإزالة فروشات الباعه الجائلين والتعديات على حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادره ( ٤٧٧ ) كرسيا و(41) قلب شيشه بالاضافه إلى ضبط ومصادرة (164) حالة إشغال متنوعة، شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعه جائلين وثلاجات وشيش وتم مصادره المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي وإتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

وقام حي العمرانية بشن حملة إشغالات مسائية بشوارع خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم والهرم أسفرت عن رفع عدداً من إشغالات المحال العامه بالاضافه إلى رفع إشغالات الكافيهات والملاهي الليلية بالقطاع الشمالي بحي الطالبية.

ونفذت أجهزة حي جنوب حملات إستهدفت شوارع ربيع الجيزى وهمدان وزكريا بن بخنس والأهرام وسعد زغلول وأحمد ماهر وميدان الجيزة وقد تم رفع ١٧٠ حاله إشغال متنوعه للمحال والباعة الجائلين وشن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة على الافران والمحال العامه والمقاهي والصيدليات والمكاتب بالاشتراك مع مديريات التموين والصحه والطب البيطرى ورخص المحلات والبيئه والطب الوقائي والإشغالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمتابعة عبدالله نور رئيس حي ببولاق بالإضافة إلى رفع إشغالات شوارع العامل الأول ومحمد حجازي والطيار فكري بشمال الجيزة.