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بالتعاون مع معهد إعداد القـادة.. القرشي يفتتح دورة حكام السيدات

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بالتعاون مع معهد إعداد القـادة.. القرشي يفتتح دورة حكام السيدات بالتعاون مع معهد إعداد القـادة.. القرشي يفتتح دورة حكام السيدات
تقام بالنادي الأهلي بمشاركة 18 حكماً من المنطقة الغربية

بالتعاون مع معهد إعداد القـادة.. القرشي يفتتح دورة حكام السيدات

دشن زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، «برنامج دورة الحكام الجدد للسيدات لكرة اليد»، والتي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد عادل الجناحي، إلى جانب محمود تخته عضو لجنة الحكام، ويحتضنها النادي الأهلي بمدينة جدة، وتستمر حتى 8 أغسطس الجاري، بمشاركة 18 حكماً من المنطقة الغربية.

ويتضمن البرنامج العديد من المحاور في قانون كرة اليد الدولي "نظرياً وعملياً"، وعلم النفس الرياضي، بالإضافة إلى إصابات الملاعب وطرق علاجها، وتنظيم البطولات.

ويعد البرنامج هو الثاني من نوعه الخاص بالسيدات، بعد أن نظم اتحاد اللعبة الدورة الأولى في المنطقة الشرقية، خلال يونيو الماضي بمشاركة 13 سيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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