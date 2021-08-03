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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن
تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية ونقلها وزير الخارجية

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – رسالة شفوية إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال ملك الأردن له في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان اليوم.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودعم الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.

حضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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