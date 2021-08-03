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مكة.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين سرقوا أسلاكًا نحاسية وكيابل بنصف مليون ريال

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مكة.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين سرقوا أسلاكًا نحاسية وكيابل بنصف مليون ريال مكة.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين سرقوا أسلاكًا نحاسية وكيابل بنصف مليون ريال
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية

مكة.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين سرقوا أسلاكًا نحاسية وكيابل بنصف مليون ريال

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و(2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والخامس؛ ارتكبوا (38) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت تلك الجرائم في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية، وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم. وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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