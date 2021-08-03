وزيرة الثقافة تهنئ 4 مبدعين مصريين لتكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي

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هنّأت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة كل من الشاعر درويش الأسيوطي والادباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، مصطفى نصر لتكريمهم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مصر، والذي يرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مثمنة جهوه وحرصه على الاهتمام بمفردات ومكونات الثقافة العربية وتقدير عناصرها، وقالت ان تكريم اربعة ادباء يعكس قيمة الابداع المصرى في الوطن العربي ويؤكد الريادة الحضارية للوطن.

وأشارت ان الملتقى يدعم الرسالة السامية للثقافة العربية ويعزز دور مبدعيها في المجتمع، وذكرت أن حفل التكريم يقام بحضور عبدالله محمد العويس، رئيس دائرةِ الثقافة بالشارقة بداية شهر سبتمبر المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة.

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى ياتى تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية.