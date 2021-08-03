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حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتحذير من أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع

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تواصل درجات الحرارة الإرتفاع خلال الطقس غدًا عن حالة الطقس اليوم، ترتفع درجة الحرارة الأعلى في غدًا إلي 44 درجة فى جنوب البلا وتصل المحسوسة إلي 46 درجة فى الوادي الجديد، وتواصل درجة الحرارة العظمي الارتفاع غدًا فى القاهرة والإسكندرية، كما تستمر درجات الحرارة فى الإرتفاع حتى نهاية الإسبوع بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتبدأ فى الانخفاض بداية الأسبوع المقبل، ويتوقع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق وتصل إلي حد السيول.

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة غدًا فى مصر ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، وحار رطبعلى السواحل الشمالية ورغم شدة الحرارة يظل رطبًا فى الوجه البحري والقاهرة الكبري، ويكون معتدل ليلاً على أنحاء مصر.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح علي طرق القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري السريعة والقريبة من مصادر المياه.

تعتبر فرص سقوط الأمطار من أبرز الظواهر الجوية غدًا وتكون الأمطار من خفيفة إلي متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

توقعات درجات الحرارة غدًا

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة غدًا العظمي إلي 41 درجة والصغري إلي 28 درجة، وتصل المحسوسة إلي 43 درجة، وترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية إلي 36 درجة للعظمي والصغري 26 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

تكون أعلي درجة الحرارة للعظمي فى مصر غدًا 44 درجة فى إدفو والوادي الجديد، والمحسوسة فى الوادي الجديد 46 درجة، وفى إدفو 45 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي فى «أسيوط - سوهاج - قنا – الأقصر – أسوان – أبوسبمل » 43 درجة وتكون المحسوسة 45 درجة فى أبو سمبل بينما تكون 44 درجة فى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 44 درجة فى شلاتين وأبو رماد ورأس سدر، وفى المنيا والإسماعيلية ونخل 43 درجة، وتكون 42 درجة فى الغردقة والفيوم وبني سويف ووادي النطرون ودمنهور والزقازيق وتكون 41 درجة فى طنطا والسلوم والمنصورة ونويبع وشرم الشيخ ومرسي علم وحلابيب، بينما تكون 40 درجة فى طابا ورأس حدربة والعريش.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل درجات الحرارة للعظمي والصغري والمحسوسة فى مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقع سقوط أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع

درجات الحرارة لنهاية الأسبوع وحتى يوم الإثنين المقبل

تستمر درجات الحرراة فى الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع ثم تبدأ في الانخفاض من يوم السبت من الأسبوع المقبل، وتكون درجتى اللحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة الكبرى والوجه البحري الخميس 42-44، وتنخفض الجمعة إلي 40-42 درجة، وترتفع السبت إلى 41-43 وتكون الأحد والإثنين 39-41 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية من الخميس والجمعة 35-38 درجة، وتنخفض السبت إلى 34-37درجة، والأحد إلي 33-36، وتصل الإثنين إلي 32-35 درجة، وفى جنوب سيناء تكون الخميس 40-43، والجمعة 39-42، والسبت 41-43، الأحد 39-42، والإثنين 41-42 درجة.

ويُتوقع أن تكون الحرارة في جنوب الصعيد الخميس والجمعة 44-46، وترتفع السبت إلي 45-46، والأحد والإثنين 44-46 درجة، بينما تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الخميس إلى43-45 درجة، وتنخفض الجمعة والسبت والأحد إلى 42-44، وتصل الإثنين إلى 41-43 درجة.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانًا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلي حد السيول على شلاتين وحلايب ومرسي علم من يوم الخميس وحتى يوم السبت.

أحوال الطقس والبحر المتوقعة الأيام المقبلة

أحوال الطقس في 6 أيام
حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام
حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقع سقوط أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع

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