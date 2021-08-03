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مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات (تفاصيل التقديم)

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مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات (تفاصيل التقديم) مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات (تفاصيل التقديم)

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس 2021 ، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها .ليصل إجمالي فرص العمل 1326 فرصة.
وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 9 محافظات هى : دمياط ، والبحيرة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والغربية ، والمنيا ، وأسيوط ، والأقصر ، وأسوان ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو ٢٠٢١ في النشرة السابقة وعددها 778 فرصة عمل.
ولفت وزير القوي العاملة إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقليوبية تتمثل في 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج ، و10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه ، و10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه ، و10 سائق مبيعات ، و 2 محاسب مخازن ، و 10 فنى ، و 6 أخصائي قروض ، ومشرف قروض ، ومدير فرع جمعية أهلية ، و15 عامل عادي براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه ، و3 عمال إنتاج ، و 2 عتال ، و3 عامل نظافة .
وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية تتمثل في 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا ، و3 أخصائي سلامة وصحة مهنية ، و7 أمن صناعي ودفاع مدني ، و25 فرد أمن وحراسة ، و3 عمال ماكينة ، و 9 عمال عاديين ، و 13 عامل أوفر ، و10 عمال سنجر ، و10 عامل اورليه ، و 3 مشرف إنتاج .
وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 2 محاسب تكاليف ، و3 سائق رخصة أولي ، و20 عامل سنجر ، و 28 عامل أوفر ، و 31 عامل اورليه براتب 2000 جنيه .
كما تم توفير فرص عمل بالغربية ودمياط شملت : 7 فنى لحام ، و 14 عمال انتاج ، و 10 عمال خياطة ، و 10 مساعدة خياطة ، و 10 عاملة فحص ، و 5 عمال تعبئة ، و 5 عمال مكواة .
وفي المنيا يوجد فرص عمل لـ 5 مهندسين زراعيين ، و 5 طباخين ، و 20 عامل عادي ، و 6 عضو هيئة معلمين ، و 2 طبيب أسنان ، و2 أخصائي إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه ، و 5 مدرسين ، و 3 مشرف باص ، و 4 خدمات معاونة .
وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه ، و 3 موظفي مبيعات ، و 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية ، ومهندس ، وعامل ، و 7 أخصائي تمويل ، ومدير مشروع ، وأخصائي قروض .
كما تم توفير فرص عمل لـ 2 مندوب تسويق ، و2 أخصائي تمويل ، و 2 مهندس ميكانيكا بمحافظات أسوان والأقصر .
وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف من وزارة القوى العاملة :

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May be an image of ‎text that says '‎النشرة القومية للتشغيل Employment Bulletin National القوى العاملة مكتب تشغيل بركة السبع بركة السبع شرق شارع بورسعيد مديرية القوى العاملة بالمنوفية شارع عاصم حما برج مصيلحى عمارة الشرقي أمام كوبري مبارك شبين الكوم للأحذية طنبشا المنوفية الرقم التأميني/ المدير المسئول/أ. سامح سعد /////////۲/ منطقة قوى عاملة قويسنا شارع عمارة عامل المقابلة تشغيل قويسنا- تيمور عمارة ١٠۶ مدخل النور للملابس الجاهزة السبع المنوفية الرقم التأميني/ المدير المسئول/أ الجلود كلر الرقم مؤهل متوسط عدد عامل ماكينة هندسة المقابلة سنوات أخصائي سلامة وصحة مهنية عالي معهد السلامة أمن صناعي ودفاع تشغيل الباجور الدور ۸۸۸٨////٦ الشروط: www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل يوسف‎'‎

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المصرى اليوم

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