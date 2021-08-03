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غلق 6 مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ

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غلق 6 مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ غلق 6 مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ

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تمكنت حملتا مجلس مدينة الحامول وفوه بمحافظة كفر الشيخ من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتمكنت الحملة بالحامول بإشراف عصام القصيف،رئيس مركز ومدينة الحامول من غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة الحامول والتحفظ على بعض الأثاث المستخدم في تلك المراكز والسناتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى.

كما تمكنت الحملة بفوه بإشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، من غلق 3 من مراكز الدروس الخصوصية، واتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المصرى اليوم

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