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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى البنتاجون

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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى البنتاجون وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى البنتاجون

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن شخصا قتل وجرح اثنين من بينهم مطلق النار، في حادث وقع عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، إغلاق مبنى وزارة الدفاع «البنتاغون»، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.

وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني «البنتاغون».

وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

ونوهت، إلى أنها «تبحث عن مشتبه به يرتدي قميصا أبيض عليه بقعة حمراء، وسروالا داكن اللون ويضع ضمادة على ذراعه اليسرى»، حيث تعتقد الشرطة أنه «مازال طليقا».

المصرى اليوم

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