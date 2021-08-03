إيران: اتهامات بريطانيا حول حادث السفينة الإسرائيلية يثير التوتر ولا يخدم أحدا

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اعتبر السفير الإيراني لدى لندن، محسن بهاروند، إن اتهامات بريطانيا لبلاده بلا دليل حول حادث السفينة الإسرائيلية «مرسر ستريت»، يثير التوتر ولايخدم أحدا.

وأضاف أن رد فعل لندن في هذا الصدد واتهام إيران دون امتلاك أدلة يعتبر شأن متسرع وغير ناضج، وتسائل لماذا تسارع بريطانيا باتهام إيران في هذه المنطقة بغرب آسيا، المليئة بالتوتر من اليمن وأفغانستان إلى سوريا ولبنان، دون تقديم أدلة؟.

واشار إلى أن مسؤولين من بلاده نددوا بالاتهامات التي تطلق بهذا الشأن، مضيفا تعرض 11 سفينة إيرانية خلال العام الماضي للهجوم.

ولفت إلى أن بلاده لاتسعى إلى إثارة التوترات في المنطقة، لأنها لا تصب في مصلحة أحد، وأن خلق توترات غير ضرورية في هذه المنطقة الحساسة لن يفيد أحدا.

وتعرضت سفينة «ميرسر ستريت» التابعة لشركة الشحن «زودياك» التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني، واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ«التصريحات الفارغة»، مؤكدا أن بلاده «سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة».