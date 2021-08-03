أحمد سعد مع أنغام ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع خلال يوليو على أنغامي

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لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يوليو في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وتصدرت اغنية الملوك (مع عنبه & دبل زوكش) احمد سعد الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول.

واحتلت أنغام ووائل كفوري المرتبة الثانيه بأغنية برضه بتوحشني، فيما احتلت اغنية الهضبة عمرو دياب الدنيا بترقص المركز الرابع وسبقتها في المركز الثالث اغنية حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

أما في السعودية فقد تصدرت أغنية برضه بتوحشني لأنغام ووائل كفوري قائمة الاستماعات.

وتصدرت الأغاني الاجنبية باقي القائمة... وتراجعت للمركز الرابع اغنية برافو عليك لبدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري.

أما وائل كفوري فما زال متصدرًا قوائم الاستماع في لبنان مع أغنية البنت القوية في المركز الاول واغنية كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون) في المركز الثاني وأغنية برضه بتوحشني في المركز الثالث لانغام ووائل كفوري.

وفى العراق تصدرت اغنية اشمك (محمود التركي)، حيث احتلت المركز الأول، وجاءت اغنية برضه بتوحشني لانغام ووائل كفوري المركز الثاني.

أما في المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع اغنيه السهرة صباحي مع صابر الرباعي وريد وان وسعد لمجرد.

وفي تونس احتلت اغنية Double Face- علاء المركز الأول.

وتصدر وائل كفوري باقي قائمة الاستماع باغاني ( البنت القوية- برضه بتوحشني- كلنا مننجر).