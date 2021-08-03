أخبار عاجلة

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين -
نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة -
"بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها -
شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف -
أفغانستان تحت سيطرة "طالبان".. وملايين المواطنين يستعدون للنزوح -
بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها -
بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة -
مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك -
بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة -
وزير التعليم: تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غدا ومؤتمر صحفي لإعلان النتيجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد سعد مع أنغام ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع خلال يوليو على أنغامي

Print
أحمد سعد مع أنغام ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع خلال يوليو على أنغامي أحمد سعد مع أنغام ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع خلال يوليو على أنغامي

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يوليو في ، ، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وتصدرت اغنية الملوك (مع عنبه & دبل زوكش) احمد سعد الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول.

واحتلت أنغام ووائل كفوري المرتبة الثانيه بأغنية برضه بتوحشني، فيما احتلت اغنية الهضبة الدنيا بترقص المركز الرابع وسبقتها في المركز الثالث اغنية حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

أما في السعودية فقد تصدرت أغنية برضه بتوحشني لأنغام ووائل كفوري قائمة الاستماعات.

وتصدرت الأغاني الاجنبية باقي القائمة... وتراجعت للمركز الرابع اغنية برافو عليك لبدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري.

أما وائل كفوري فما زال متصدرًا قوائم الاستماع في لبنان مع أغنية البنت القوية في المركز الاول واغنية كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون) في المركز الثاني وأغنية برضه بتوحشني في المركز الثالث لانغام ووائل كفوري.

وفى العراق تصدرت اغنية اشمك (محمود التركي)، حيث احتلت المركز الأول، وجاءت اغنية برضه بتوحشني لانغام ووائل كفوري المركز الثاني.

أما في المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع اغنيه السهرة صباحي مع صابر الرباعي وريد وان وسعد لمجرد.

وفي تونس احتلت اغنية Double Face- علاء المركز الأول.

وتصدر وائل كفوري باقي قائمة الاستماع باغاني ( البنت القوية- برضه بتوحشني- كلنا مننجر).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر

مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء

"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء