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أمين الأولمبية المصرية: يد حققت أفضل إنجاز بـ طوكيو 2020

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أمين الأولمبية المصرية: يد مصر حققت أفضل إنجاز بـ طوكيو 2020 أمين الأولمبية المصرية: يد حققت أفضل إنجاز بـ طوكيو 2020

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قال المهندس شريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية من طوكيو، إن منتخب قدم أداء رائعا في نصف نهائي كرة اليد بالألعاب الأولمبية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26، الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه هناك انتصارات عدة حققها لاعبو المصري في مختلف الألعاب.

وأضاف أن اللاعب محمد متولي لاعب منتخب المصارعة قدم أداء جيدا في مباراة اليوم لكن لم يحالفه الحظ، مشيرا إلى أن اللاعب مصطفى عمرو بطل ألعاب القوى، استطاع التأهل لنهائي دفع الجلة، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأردف أنه أثناء التدريب بلعبة الفروسية كان هناك قلقا من اللاعب نايل نصار ورغم ذلك قدم أداء جيدا وعلى العكس كان يتوقع من بعض اللاعبين انجازا لكن الكرة ليس لها كبير.

واستطرد أن تأهل منتخب كرة اليد إلى المربع الذهبي، أصبح أفضل إنجاز تحققه مصر منذ مشاركاتها في الأولمبياد.

المصرى اليوم

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