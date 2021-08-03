جرانيت شاكا سيمدد عقده مع أرسنال.

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قالت صحيفة ذا أثلتيك أن تمديد عقد جرانيت شاكا مع آرسنال اصبح وشيكًا.

ينتهي عقد لاعب الوسط السويسري - البالغ من العمر 28 عامًا - مع أرسنال في صيف 2023، لكن عقده الجديد سيبقيه مع الجانرز حتى صيف 2024 على الأقل.

بعد الأداء المميز من اللاعب في كأس الأمم الأوروبية 2020، عاد شاكا إلى أرسنال في وقت أبكر مما كان متوقعًا وحل مكان توماس بارتي في الشوط الأول خلال الهزيمة 2-1 أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي في مباراة ودية ضمن الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وانضم شاكا إلى أرسنال في 2016 وخاض 161 مباراة في البريميرليج مع الجانرز.

وأرتبط شاكا بالرحيل هذا الصيف إلى روما، إلا أن النادي الإيطالي فشل في تلبية طلبات أرسنال الماضية للتخلي عن اللاعب.

نتيجة لذلك، تحرك أرسنال إلى الحفاظ على اللاعب من خلال تمديد عقده الحالي.