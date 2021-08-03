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إيقاف حياتو الرئيس المؤقت السابق للفيفا لمدة عام

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إيقاف حياتو الرئيس المؤقت السابق للفيفا لمدة عام إيقاف حياتو الرئيس المؤقت السابق للفيفا لمدة عام

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن عيسى حياتو الرئيس المؤقت السابق للفيفا عوقب بالإيقاف لمدة عام مع تغريمه 30 ألف فرنك سويسري (33189 دولارا) لخرق ميثاق القيم للاتحاد.
وتولى الكاميروني حياتو (74 عاما) رئاسة الاتحاد الافريقي (الكاف) خلال 29 عاما قبل خسارته في تصويت عام 2017.
وكان حياتو القائم بأعمال رئيس الفيفا من 2015 إلى 2016 عند إيقاف سيب بلاتر وسط فضيحة فساد.
كما أنه عضو فخري باللجنة الأولمبية الدولية.
وقال الفيفا إن التحقيق في أداء حياتو أثناء رئاسة الكاف يتعلق بتورطه في اتفاقات إعلامية وتسويقية لحقوق مسابقات الكاف مع مجموعة لاجاردير الإعلامية الفرنسية بين 2014 و2017.
وقضت الغرفة القضائية بأن حياتو "زج باسم وسمعة الاتحاد في اتفاق ضد التنافسية مع لاجاردير مما ألحق أضرارا بالكاف".
وقال الفيفا إن هذا كلف 200 مليون جنيه مصري (12.76 مليون دولار) وتسبب في أضرار للسمعة وأخرى مالية.
وتسري عقوبة الحرمان من أي نشاط متعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي من اليوم الثلاثاء.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حياتو الذي نادرا ما يدلي بتعليقات عامة.

المصرى اليوم

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