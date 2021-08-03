عضو لجنة الفيروسات: هذا موعد وصول متحور «دلتا» لكل دول العالم

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توقع الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية، وصول متحور« دلتا الهندي» إلى جميع دول العالم في غضون أسابيع أو الأشهر القليلة القادمة.

وقال «خطاب»، في تصريحات على فضائية «تن» الثلاثاء، إن متحور «دلتا» ظهر حتى الآن في 50% من دول أوروبا، مشيرًا إلى أنه أكثر انتشارًا في إنجلترا.

وأشار إلى أنه حتى الآن اللقاحات ما زالت فعالة ضد «دلتا» وتأتي بنتائج عليه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حل حاليًا لمقاومة فيروس كورونا بخلاف التطعيم، موضحًا أن مضادات الفيروسات ما زالت لها نتائجها الملموسة في بداية المرض.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 231259 حتى اليوم.