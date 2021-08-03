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صدمة فى الأهلى .. غياب بدر بانون وأيمن أشرف عن مباراة وادى دجلة رسمياً

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صدمة فى الأهلى .. غياب بدر بانون وأيمن أشرف عن مباراة وادى دجلة رسمياً صدمة فى الأهلى .. غياب بدر بانون وأيمن أشرف عن مباراة وادى دجلة رسمياً

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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن ‏أشرف لاعبي الفريق وجدا اليوم داخل النادي وقاما بإجراء مسحة طبية مع الفريق.‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن أيمن أشرف تحسنت حالته إلى حد كبير، وقام بتنفيذ تدريبات ‏منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالة الثنائي ‏من جديد عقب مباراة وادي دجلة، التي تقام مساء غدٍ الأربعاء وتحديد فرص مشاركتهما في المران ‏الجماعي.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وذلك وفقًا للإجراء الطبي المتبع للاطمئنان على حالة الجميع، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في ‏التاسعة مساء غد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الاثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها ‏الجهاز الفني للاعبين واستمرت ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي عقب مباراة أسوان.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة غدًا وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.‏

يذكر أن محمد شريف مهاجم الأهلي يتصدر قائمة هدافي الدوري حاليا برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي ‏في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

المصرى اليوم

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