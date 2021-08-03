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محافظ السويس: افتتاح كورنيش وممشى ترعة السويس قريبا

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محافظ السويس: افتتاح كورنيش وممشى ترعة السويس قريبا محافظ السويس: افتتاح كورنيش وممشى ترعة السويس قريبا

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قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن السويس شهدت خلال الفترة الحالية افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية والمرافق العامة والبنية التحتية والطرق والحدائق العامة والميادين، منها شاطئ السوايسة وممشى أهل السويس ومحطات الصرف الصحي والمياه لصالح شعب السويس وقريبا افتتاح كورنيش وممشي ترعة السويس بمنطقة الهاويس.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، وناشد المحافظ القيادات التنفيذية بالتوعية بأهمية الحفاظ على مايتم تطويره وإنشائه من مشروعات وخدمات لأنها ملك للأجيال القادمة.

المصرى اليوم

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