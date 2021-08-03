مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، الثلاثاء، في حادث مروري بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، تلقت إخطارًا، يفيد وصول جثة شخص و7 مصابين لمستشفى الفرافرة المركزي ،وتبين انقلاب سيارة نقل في حادث مروري بقرية أبومنقار بالفرافرة على الطريق الواصل مع مركز الداخلة، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بحسب بيان، الثلاثاء، إن مستشفى الفرافرة المركزى، استقبل جثة شخص و7 مصابين في الحادث، وتم وضع الجثة في مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.