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«وافى» يستعد لطرح «حالتي المزاجية» مع شوقي ومايكل

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«وافى» يستعد لطرح «حالتي المزاجية» مع شوقي ومايكل «وافى» يستعد لطرح «حالتي المزاجية» مع شوقي ومايكل

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يستعد الفنان «وافى» خلال الفترة القادمة لطرح أحدث أعماله الغنائية المصورة وهى بعنوان «حالتى المزاجية»، وهى من كلماته وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال.

تتناول الأغنية موضوعا جديدا، فلأول مرة تتحدث عن معنى وفكرة موضوع «تقلب المزاج المفاجئ» وهو الاضطراب والإحساس بالفرح تارة أوالحزن والغضب تارة أخرى، ولكن مع نهاية الأغنية سيقدم «وافى» مفاجأة أخرى.

«وافى» طبيب بشرى يدير أحد المسشفيات.. تأثر منذ فترة بما يقدمه الفنان حميد الشاعري في الألحان والتوزيعات والسيستيم الخاص به، فقرر أن يتفرغ للغناء وأيضا كتابة الأغنيات، وذلك بعدما جمعته الصداقة مع الفنان مصطفى شوقى الذي اقتنع به وشجعه وأعجب بصوته وأفكاره وقام بتلحينها وانضم إليهما الموزع الموسيقى مايكل جمال.

قدم «وافى» أولى اغنياته بعنوان «اسمي وافي» من كلماته والحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال، ثم قدم بعدها الثلاثى عددا من الأغنيات المتميزة من بينها كليب أغنية «عالم مجنون» والتى حققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب، وأيضا فيديو كليب اغنية «فاتت سنين».

المصرى اليوم

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