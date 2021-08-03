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أحمد سامي يجهز علي غزال لمباريات سموحة المقبلة

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أحمد سامي يجهز علي غزال لمباريات سموحة المقبلة أحمد سامي يجهز علي غزال لمباريات سموحة المقبلة

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يجهز أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على غزال، لاعب وسط الفريق، من أجل الدفع به والاعتماد عليه خلال المباريات المقبلة بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة واعتماد المدير الفنى على أحمد حمص ومحمود حلميو، في وسط الملعب.

وكان سموحه تعاقد مع على غزال فى بداية الموسم قادما من رحلة احتراف طويلة بالدورى اليواني، نجح فيها اللاعب فى تسطير اسمه باحرف من نور كاحد أفضل المحترفين المصريين بالخارج ، وكان قريبا من الإنتقال للزمالك ، قبل أن يقوم بالتوقيع للموج الأزرق .

ويحاول على غزال العودة للتشكيلة الأساسية لسموحه من جديد بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة لرغبة أحمد سامى فى إعادته للتشكيلة الأساسية خاصة وأنه أحد عناصر الخبرة بالفريق ويقوم بدوره الدفاعى والهجومى على أفضل ما يكون .

يُذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة انبي، المقرر لها 9 أغسطس الجاري، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرن للدوري.

المصرى اليوم

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