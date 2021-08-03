كريم هنداوي .. لعب كرة القدم في المقاولون واكتشفه معلق «اليد» الشهير وحوّل قبلته

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وقف كالسد المنيع معطلاً الماكينات الألمانية من ممارسة هوايتها في هز الشباك وزأر في عرينه كالأسد الذي يخشى الجميع الاقتراب منه، وتحول إلى صخرة تتحطم عليها طموحات وأحلام المنافسين، تعملق في صالات طوكيو وحلق في سماء أرض الشمس المشرقة، صانعًا تاريخ من مجد، إنه كريم هنداوي حارس منتخب مصر لكرة اليد والمُلقب بـ«كاتونجا».

كريم هنداوي قام بـ 16 تصديًا خلال 38 هجمة للمنتخب الألماني في مواجهة نظيره الألماني في ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020، ليكون عنصر أساسي في تأهل تاريخي لفراعنة اليد إلى نصف نهائي الدورة كأول منتخب عربي وأفريقي ينجح في تحقيق ذلك الانجاز.

هنداوي من مواليد الأول من مايو من عام 1988، بدأ مشواره مع الرياضة بلعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى عالمًيا، حيث انضم لصفوف الأشباب في نادي المقاولون العرب ولكن تجربته لم تفلح، فتحول إلى نادي الشمس وبدأ مغامرة جديدة مع المستديرة حالمًا بأن يكون واحد من نجومها في يوم ما.

بالصدفة البحتة شاهده خالد خيري المدرب السابق لفريق كرة اليد بنادي الشمس، والمعلق الشهير بقنوات أون تايم سبورتس حاليًا، فعرض عليه ممارسة لعبة كرة اليد، وهو الأمر الذي أثار اندهاش هنداوي مبديًا عدم قناعته، حيث لم يكن وقتها معنى كلمة «هندبول» موجهًا السؤال إلى خيري «يعني إيه»؟

واصل خالد خيري اقناع هنداوي، واستجاب الأخير بالفعل، وخاض أول تدريب له مع الفريق في عام 2009، ولكنه لم يتمكن من التصدي لأي هجمة يومها، فاقترح مدربه تغيير مركزه والتحول إلى ظهير يمكنه التصويب بقوة وبالفعل بدأ رويدًا رويدًا في الظهور بشكل جيد، ولكن نقطة تحول جديدة في مشوار هنداوي مع كرة اليد، يتعلرض أحد حراس مرمى الشمس للاصابة ليطلب من مديره الفني العودة لمركز حراسة المرمى في مباراة ودية أمام مدينة نصر.

المفاجأة تحدث، هنداوي يظهر بشكل مغاير في مركز حراسة المرمى ويتألق بشدة وكأنه وُلد حارسًا في عالم كرة اليد، لتبدأ من هذه اللحظة رحلته الحقيقية ومسيرته الحافلة مع اللعبة.

هنداوي خريج كلية الهندسة قسم الميكاترونكس، ولكنه لم يعمل مطلقاً في مجال دراسته، فتفرغ تمامًا للمارسة لعبته المفضلة كرة اليد بشكل احترافي.

هنداوي كان مثار جدلاً كبيرًا بين قطبي كرة اليد في مصر الأهلي والزمالك، فلعب لكل منهما في مرتين، قبل أن يشق طريقه الاحترافي ويطرق أبواب اللعب في أوروبا مع أندية بشكتاش التركي ويوروفارم المقدوني قبل أن يقرر العودة لأحضان ميت عقبة قي الموسم الجديد.