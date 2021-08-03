أخبار عاجلة

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها -
بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة -
مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك -
بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة -
وزير التعليم: تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غدا ومؤتمر صحفي لإعلان النتيجة -
عمدة بلدية أفغانية تؤكد أنها تنتظر القتل على يد طالبان بعد اغتيالهم لوالدها -
حكمتيار: أتوجه للدوحة مع كرزاي وعبد الله عبد الله للقاء طالبان -
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر -
رئيس حديقة الحيوان: نجهز فخًا لضبط قرود حدائق الأهرام -
السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب «التعنت الإثيوبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الشناوى وهندوى .. حدوتة مصرية في حراسة المرمى باولمبياد طوكيو

Print
الشناوى وهندوى .. حدوتة مصرية في حراسة المرمى باولمبياد طوكيو الشناوى وهندوى .. حدوتة مصرية في حراسة المرمى باولمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رغم حصول البعثة المصرية على ميداليتين برونزيتين فقط حتى الان لثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى الا أن بعثة الفراعنة نجحت فى لفت الانظار بعد تألق حارسى المرمى محمد الشناوى حارس الأوليمبى وكريم هنداوى حارس منتخب اليد بعد تألقهما بشدة تحولا الى حديث وسائل الاعلام العالمية وتحدثت عنهما كبرى الصحف فى أوروبا واسيا وامريكا الجنوبية بخلاف وسائل الاعلام العربية التى تغنت بهما .

وخطف كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب المصري لكرة اليد، الأنظار في أولمبياد طوكيو، بعدما قاد الفراعنة للوصول إلى دور نصف النهائي، وقدم هنداوي مستويات مميزة في مباراة ألمانيا بالدور ربع النهائي والتي انتهت لمصلحة الفراعنة بنتيجة 31 - 26، وفي الدقائق الأخيرة للمباراة وبعد التصدي لكرة رائعة، وجه هنداوي إشارة للاعبي منتخب ألمانيا بأنهم لن يسجلوا في شباكه.

وصعد أبناء النيل لربع نهائي الأولمبياد بعد احتلالهم وصافة المجموعة الثانية، فيما حصل منتخب الماكينات الألمانية على المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

ويلعب المنتخب المصري ضد فرنسا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، بينما يواجه منتخب إسبانيا منافسه الدنمارك في لقاء نصف النهائي الآخر في نفس اليوم.

وتضم قائمة منتخب كل من:

كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.

فيما نجح محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبى في لفت الأنظار بالمحافل الدولية، وإجبار عشاق المستديرة على تسليط الضوء على قفازه الذهبي، بعد تألقه خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، كأحد الثلاثي الكبار المنضمين للفريق

وأنار الحارس الدولي شعلة منتخب مصر داخل البساط الأخضر، وكشف عن وجهه الحقيقي الذي ظهر به في افتتاح مشوار الفراعنة في مونديال 2018 أمام الأوروجواي، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة كأول حارس مرمى عربي وإفريقي في التاريخ، ومن بعده إهداء الأهلي برونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلي بتألقه في فقرة ركلات الترجيح.

وفي اليابان، واصل الشناوى توهجه، واستطاع فرض سيطرته وإعلاء كلمته داخل منطقة حماية عرينه، ليقود منتخب مصر لبلوغ دور المجموعات، محققا أرقاما فردية فاقت حراس مرمى المنتخبات المتأهلة، كما كانت سببا رئيسيا في فوز الفريق قبل أن يسقط الفراعنة أمام البرازيل بهدف نظيف فى دور الثمانية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر

مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج