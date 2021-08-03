الشناوى وهندوى .. حدوتة مصرية في حراسة المرمى باولمبياد طوكيو

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رغم حصول البعثة المصرية على ميداليتين برونزيتين فقط حتى الان لثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى الا أن بعثة الفراعنة نجحت فى لفت الانظار بعد تألق حارسى المرمى محمد الشناوى حارس المنتخب الأوليمبى وكريم هنداوى حارس منتخب اليد بعد تألقهما بشدة تحولا الى حديث وسائل الاعلام العالمية وتحدثت عنهما كبرى الصحف فى أوروبا واسيا وامريكا الجنوبية بخلاف وسائل الاعلام العربية التى تغنت بهما .

وخطف كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب المصري لكرة اليد، الأنظار في أولمبياد طوكيو، بعدما قاد الفراعنة للوصول إلى دور نصف النهائي، وقدم هنداوي مستويات مميزة في مباراة ألمانيا بالدور ربع النهائي والتي انتهت لمصلحة الفراعنة بنتيجة 31 - 26، وفي الدقائق الأخيرة للمباراة وبعد التصدي لكرة رائعة، وجه هنداوي إشارة للاعبي منتخب ألمانيا بأنهم لن يسجلوا في شباكه.

وصعد أبناء النيل لربع نهائي الأولمبياد بعد احتلالهم وصافة المجموعة الثانية، فيما حصل منتخب الماكينات الألمانية على المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

ويلعب المنتخب المصري ضد فرنسا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، بينما يواجه منتخب إسبانيا منافسه الدنمارك في لقاء نصف النهائي الآخر في نفس اليوم.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.

فيما نجح محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبى في لفت الأنظار بالمحافل الدولية، وإجبار عشاق المستديرة على تسليط الضوء على قفازه الذهبي، بعد تألقه خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، كأحد الثلاثي الكبار المنضمين للفريق

وأنار الحارس الدولي شعلة منتخب مصر داخل البساط الأخضر، وكشف عن وجهه الحقيقي الذي ظهر به في افتتاح مشوار الفراعنة في مونديال 2018 أمام الأوروجواي، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة كأول حارس مرمى عربي وإفريقي في التاريخ، ومن بعده إهداء الأهلي برونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلي بتألقه في فقرة ركلات الترجيح.

وفي اليابان، واصل الشناوى توهجه، واستطاع فرض سيطرته وإعلاء كلمته داخل منطقة حماية عرينه، ليقود منتخب مصر لبلوغ دور المجموعات، محققا أرقاما فردية فاقت حراس مرمى المنتخبات المتأهلة، كما كانت سببا رئيسيا في فوز الفريق قبل أن يسقط الفراعنة أمام البرازيل بهدف نظيف فى دور الثمانية .