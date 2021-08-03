أخبار عاجلة

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها -
بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة -
مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك -
بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة -
وزير التعليم: تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غدا ومؤتمر صحفي لإعلان النتيجة -
عمدة بلدية أفغانية تؤكد أنها تنتظر القتل على يد طالبان بعد اغتيالهم لوالدها -
حكمتيار: أتوجه للدوحة مع كرزاي وعبد الله عبد الله للقاء طالبان -
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر -
رئيس حديقة الحيوان: نجهز فخًا لضبط قرود حدائق الأهرام -
السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب «التعنت الإثيوبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هاري كين يخطط للعودة إلى توتنهام

Print
هاري كين يخطط للعودة إلى توتنهام هاري كين يخطط للعودة إلى توتنهام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لم يظهر هاري كين في تدريبات توتنهام لليوم الثاني على التوالي، لكنه يخطط للعودة إلى هوتسبير واي (مقر تدريبات السبيرز) بحلول نهاية الأسبوع، كما أفردت صحيفة ذا أثليتيك.

يشعر كين أن هذه رسالة تم إبلاغها للنادي وأن الوضع قد تضخم بشكل كبير. لكن توتنهام كان غاضبًا بشأن كيفية سير الأمور يوم الاثنين (أول ايام غيابه) وأصر النادي على أنه لم يتم تقديم أي تفسير لعدم حضور كين.

كان من المقرر أن يخضع كين لسلسلة من اختبارات اللياقة الأساسية يوم الاثنين قبل بدء التدريبات يوم الثلاثاء، بعد انتهاء اجازته المقررة عقب نهاية بطولة يورو 2020 مع منتخب إنجلترا.

لكن كين غاب عن الحضور في يومي الأثنين والثلاثاء. ومن المتفهم أن نادي توتنهام "محبط" من تصرفات كين ويخطط لتوقيع غرامة كبيرة بحق مهاجمه.

يسعى كين بشدة للانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ويعتقد اللاعب أن لديه "اتفاق" مع رئيس النادي دانيال ليفي أنه يمكن أن يترك النادي هذا الصيف. على الرغم من أن ليفي ينفي حدوث مثل هذا الاتفاق، مع استمرار عقد الهداف الإنجليزي مع النادي لـثلاث سنوات اخرى. كما أوضح ليفي أنه لن يوافق على البيع إلى نادٍ آخر في البريميرليج.

على الرغم من ذلك، لا يزال مان سيتي واثقًا من الحصول على هاري كين هذا الصيف، وهو هدفه الوحيد لتدعيم مركز المهاجم بعد رحيل سيرخيو أجويرو. حامل لقب البريميرليج على استعداد لدفع حوالي 130 مليون باوند، وفقًا لما ذُكر بتقرير ذا أثلتيك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها

بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة

بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة

مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك

مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك

بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة

بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة