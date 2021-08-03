هاري كين يخطط للعودة إلى توتنهام

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لم يظهر هاري كين في تدريبات توتنهام لليوم الثاني على التوالي، لكنه يخطط للعودة إلى هوتسبير واي (مقر تدريبات السبيرز) بحلول نهاية الأسبوع، كما أفردت صحيفة ذا أثليتيك.

يشعر كين أن هذه رسالة تم إبلاغها للنادي وأن الوضع قد تضخم بشكل كبير. لكن توتنهام كان غاضبًا بشأن كيفية سير الأمور يوم الاثنين (أول ايام غيابه) وأصر النادي على أنه لم يتم تقديم أي تفسير لعدم حضور كين.

كان من المقرر أن يخضع كين لسلسلة من اختبارات اللياقة الأساسية يوم الاثنين قبل بدء التدريبات يوم الثلاثاء، بعد انتهاء اجازته المقررة عقب نهاية بطولة يورو 2020 مع منتخب إنجلترا.

لكن كين غاب عن الحضور في يومي الأثنين والثلاثاء. ومن المتفهم أن نادي توتنهام "محبط" من تصرفات كين ويخطط لتوقيع غرامة كبيرة بحق مهاجمه.

يسعى كين بشدة للانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ويعتقد اللاعب أن لديه "اتفاق" مع رئيس النادي دانيال ليفي أنه يمكن أن يترك النادي هذا الصيف. على الرغم من أن ليفي ينفي حدوث مثل هذا الاتفاق، مع استمرار عقد الهداف الإنجليزي مع النادي لـثلاث سنوات اخرى. كما أوضح ليفي أنه لن يوافق على البيع إلى نادٍ آخر في البريميرليج.

على الرغم من ذلك، لا يزال مان سيتي واثقًا من الحصول على هاري كين هذا الصيف، وهو هدفه الوحيد لتدعيم مركز المهاجم بعد رحيل سيرخيو أجويرو. حامل لقب البريميرليج على استعداد لدفع حوالي 130 مليون باوند، وفقًا لما ذُكر بتقرير ذا أثلتيك.