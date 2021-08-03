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قال محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه الفوز على ألمانيا في المباراة التي جرت اليوم في أولمبياد طوكيو 2020، كان متوقعًا، حيث إن الفريق جاهز لأي مواجهة، واللاعبون لديهم ثقة لا متناهية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طموح المنتخب المصري الحصول على الميدالية الذهبية.

وأشار محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن الفريق الحالي تم إعداده بكافة السبل وحصل على دعم الرئيس السيسي ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح أن المواجهة المقبلة في نصف النهائي ستكون أمام المنتخب الأصعب من ألمانيا، وهو بطل العالم «فرنسا»، معلقًا لا يوجد مستحيل أمام رجال مصر.