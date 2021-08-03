أخبار عاجلة

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها -
بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة -
مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك -
بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة -
وزير التعليم: تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غدا ومؤتمر صحفي لإعلان النتيجة -
عمدة بلدية أفغانية تؤكد أنها تنتظر القتل على يد طالبان بعد اغتيالهم لوالدها -
حكمتيار: أتوجه للدوحة مع كرزاي وعبد الله عبد الله للقاء طالبان -
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر -
رئيس حديقة الحيوان: نجهز فخًا لضبط قرود حدائق الأهرام -
السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب «التعنت الإثيوبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

يرفضون «التباعد الاجتماعي والإغلاق»: الأمريكان يشعرون بـ«التشاؤم» إزاء كورونا

Print
يرفضون «التباعد الاجتماعي والإغلاق»: الأمريكان يشعرون بـ«التشاؤم» إزاء كورونا يرفضون «التباعد الاجتماعي والإغلاق»: الأمريكان يشعرون بـ«التشاؤم» إزاء كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع تفاؤل الأمريكان بشأن تحسن المناخ المحيط بفيروس كورونا، مع استمرار تهديد سلالة الفيروس المعروفة بـ«دلتا».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب موقف الأمريكان إزاء الوباء، والذي أشار إلى أن 45% من الأمريكيين يرون أن الوباء يزداد سوءا، بينما يرى 40% أنه يتحسن .

وقالت المؤسسة في تقرير لها نقلته محطة فوكس نيوز اليوم، إن الأمريكان ليسوا متأهبين بعد للعودة إلى تدابير التباعد الاجتماعي المشددة أو إغلاق البلاد .

غير أن الأمريكيين يتوقعون استمرار تعاملهم مع النتائج السلبية المدمرة الناجمة عن الجائحة لفترة أطول، إلى جانب تشاؤمهم المتزايد بشأن حالة الوباء.

ومع توقع استمرار الوباء حتى 2022، أعرب 50% من الأمريكان في يونيو الماضي عن اعتقادهم بأن تستمر الخسائر المجتمعية لمزيد من الأسابيع أو الشهور، بينما يعتقد 17% أن تنتهي هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة .

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 19وحتى 26 يوليو الماضي، والذي يستند إلى مسح على الانترنت يشمل 3475 أمريكيا .

.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

ضربة أمنية جديدة.. سقوط شبكة للترويج لـ«البيتكوين» في الدقهلية

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي

اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي