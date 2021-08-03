يرفضون «التباعد الاجتماعي والإغلاق»: الأمريكان يشعرون بـ«التشاؤم» إزاء كورونا

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تراجع تفاؤل الأمريكان بشأن تحسن المناخ المحيط بفيروس كورونا، مع استمرار تهديد سلالة الفيروس المعروفة بـ«دلتا».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب موقف الأمريكان إزاء الوباء، والذي أشار إلى أن 45% من الأمريكيين يرون أن الوباء يزداد سوءا، بينما يرى 40% أنه يتحسن .

وقالت المؤسسة في تقرير لها نقلته محطة فوكس نيوز الإخبارية اليوم، إن الأمريكان ليسوا متأهبين بعد للعودة إلى تدابير التباعد الاجتماعي المشددة أو إغلاق البلاد .

غير أن الأمريكيين يتوقعون استمرار تعاملهم مع النتائج السلبية المدمرة الناجمة عن الجائحة لفترة أطول، إلى جانب تشاؤمهم المتزايد بشأن حالة الوباء.

ومع توقع استمرار الوباء حتى 2022، أعرب 50% من الأمريكان في يونيو الماضي عن اعتقادهم بأن تستمر الخسائر المجتمعية لمزيد من الأسابيع أو الشهور، بينما يعتقد 17% أن تنتهي هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة .

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 19وحتى 26 يوليو الماضي، والذي يستند إلى مسح على شبكة الانترنت يشمل 3475 أمريكيا .

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