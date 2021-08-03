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إيران: التقارير حول الحوادث المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان «مشبوهة»

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إيران: التقارير حول الحوادث المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان «مشبوهة» إيران: التقارير حول الحوادث المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان «مشبوهة»

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وصفت إيران التقارير حول الحوادث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج وبحر عمان بأنها «مشبوهة»، محذرة من استغلالها لأغراض سياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان «نعتبر الأنباء حول الحوادث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج الفارسي وبحر عمان بأنها مشبوهة للغاية، ونحذر من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية خاصة».

وأضاف «سياسة بلادنا قائمة على إرساء والحفاظ على الاستقرار والأمن في الخليج ومنطقة بحر عمان».

وأكد أنه «في حالة وجود مشاكل في أنظمة الملاحة، فإن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتقديم المساعدة والتحقيق في ذلك عن كثب».

وتعرضت سفينة «ميرسر ستريت» الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

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