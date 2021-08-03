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إسرائيل تنصح بعدم السفر للولايات المتحدة بسبب مخاوف من متحورات كورونا

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إسرائيل تنصح بعدم السفر للولايات المتحدة بسبب مخاوف من متحورات كورونا إسرائيل تنصح بعدم السفر للولايات المتحدة بسبب مخاوف من متحورات كورونا

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نصحت إسرائيل، الثلاثاء، بعدم السفر إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، وقالت إنها ستشدد إجراءات الحجر الصحي على القادمين في إطار جهودها لإبطاء انتشار سلالة دلتا من .

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة في إسرائيل التي طعمت نسبة كبيرة من سكانها، منذ ظهور سلالة دلتا سريعة الانتشار، مما دفع مسؤولي الصحة هذا الأسبوع للبدء في إعطاء جرعات منشطة من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وبدأت السلطات كذلك في فرض العزلة على العائدين من السفر، بمن فيهم من تلقوا التطعيم ومن تعافوا من الإصابة بالفيروس، من الدول التي تعتبر خطرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها ستضيف 18 دولة لقائمة الدول الخطرة، منها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإيسلندا واليونان وغيرها.

وقالت الوزارة «اعتباراً من 11 أغسطس 2021 ستفرض العزلة الكاملة على كل الفئات العمرية، حتى المطعمين والمتعافين من المرض» القادمين من هذه الدول.

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