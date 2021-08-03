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الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمنح مساعدات طبية لوزارة الصحة البوركينافية

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الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمنح مساعدات طبية لوزارة الصحة البوركينافية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمنح مساعدات طبية لوزارة الصحة البوركينافية

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قدمت سفارة في بوركينا فاسو منحة مساعدات طبية إلى وزارة الصحة البوركينية، خلال احتفال بمقر وزارة الصحة في العاصمة «واجادوجو» بحضور السفير المصري إبراهيم عبدالعظيم الخولي ووزير الصحة البوركيني «شارلمانيّ ودراجو».

وصرح السفير الخولي أثناء اللقاء بأن المساعدات مُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمواجهة جائحة كورونا، وهي مكونة من أجهزة ومعدات وأدوية من أجل رفع كفاءة المستشفيات البوركينية في مكافحة الجائحة وكذلك التصدي للأمراض الأخرى، وأن المساعدات تأتي في إطار علاقات التعاون المُستمرة والمُتميزة بين البلدين سواء في المجال الصحي أو في مختلف المجالات الأخرى.

من جانبه، عبر وزير الصحة البوركيني عن شكره وتقديره للجانب المصري، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها مصر مساعدات للقطاع الصحي في بلاده، وأن المنحة المُقدمة هي لافتة طيبة للعلاقات التاريخية بين البلديّن وسوف تسهم في دعم المستشفيات الحكومية، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز وتكثيف التعاون في المجال الصحي مع مصر.

المصرى اليوم

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