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قالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لنيويورك إن تحقيقا استمر خمسة أشهر خلص إلى أن حاكم الولاية أندرو كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

وأضافت جيمس في إفادة صحفية بأن التحقيق المستقل أظهر أن كومو تورط في عمليات تلمس وتقبيل ومعانقة بغير رضا الطرف الآخر وإبداء تعليقات غير لائقة، مشيرة إلى أن مكتب الحاكم الديمقراطي أصبح مكان عمل "مسموما" يتيح "حدوث عمليات تحرش".

وقالت: "كشف التحقيق على وجه التحديد أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بموظفات ولاية نيويورك الحاليات والسابقات بانخراطه في عمليات لمس غير مرغوبة وبغير رضا وإبداء العديد من التعليقات المسيئة".

وأوضحت أن المحققين تحدثوا إلى 179 شخصا خلال التحقيق بينهم شاكيات وعضوات حاليات وسابقات في الغرفة التنفيذية. وقالت إن التحقيق خلص إلى وجود "صورة مزعجة للغاية لكنها واضحة" لما وصفته "بمناخ خوف" تحرش فيه كومو جنسيا بنساء عديدات، كثير منهن صغيرات السن.

وفتحت جيمس تحقيقها بعد تلقيها طلبا رسميا من مكتب كومو في الأول من مارس للقيام بذلك مع تزايد المزاعم العلنية بهذا الخصوص.

ويظهر التقرير أن المحققين لم يتوصلوا إلى أن توضيحات كومو ذات مصداقية. وقال إن "النفي التام وعدم تذكر حوادث بعينها يتناقض بشكل صارخ مع القوة والخصوصية والتماسك في روايات الشاكيات".