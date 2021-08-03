أخبار عاجلة

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها -
بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة -
مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك -
بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة -
وزير التعليم: تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غدا ومؤتمر صحفي لإعلان النتيجة -
عمدة بلدية أفغانية تؤكد أنها تنتظر القتل على يد طالبان بعد اغتيالهم لوالدها -
حكمتيار: أتوجه للدوحة مع كرزاي وعبد الله عبد الله للقاء طالبان -
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر -
رئيس حديقة الحيوان: نجهز فخًا لضبط قرود حدائق الأهرام -
السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب «التعنت الإثيوبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية

Print
البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اوبا رويال، ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وبرفقته أسرته، الذي حرص على لقاء البابا للتعارف خلال زيارته الحالية لمصر.

وتحدث البابا أثناء اللقاء عن وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وشكره على تعاونه ودعمه للكنيسة القبطية لإنشاء مستشفي في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهديا بين البابا والملك والتقاط الصور التذكارية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر

مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج