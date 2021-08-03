البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اوبا رويال، ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وبرفقته أسرته، الذي حرص على لقاء البابا للتعارف خلال زيارته الحالية لمصر.

وتحدث البابا أثناء اللقاء عن مصر وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وشكره على تعاونه ودعمه للكنيسة القبطية لإنشاء مستشفي في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهديا بين البابا والملك والتقاط الصور التذكارية.