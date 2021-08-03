بدء حملة الكشف المبكر المجاني عن هشاشة العظام بـ«التأمين الصحي الشامل» بالإسماعيلية

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء حملة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، اليوم، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الدواء عالميًا.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام لدى السيدات والرجال فوق سن الأربعين وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى الكُلى، كونهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، لافتة إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحملة للسيدات والرجال فوق الأربعين داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما تتم الفحوصات لمرضى الكُلى داخل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية التابع أيضًا للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت أن الحملة تستمر على مدار 4 أيام غيرمتتالية خلال شهر أغسطس 2021، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض سالفة الذكر من خلال جهاز «أكيليس»، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف أي عوامل خطورة أو إصابة لدى المفحوصين يتم تحويلهم فورًا إلى الأطباء المختصين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم.

وتابعت: أنه تشمل فعاليات حملة الكشف المبكر عن هشاشة العظام، أيضًا تقديم التوعية اللازمة للمترددين على المنشآت الصحية سالفة الذكر، لتعزيز الوعي حول أسباب المرض وأعراضه وعوامل الخطورة المؤدية له وكذلك سبل الوقاية منه، إضافة إلى أهمية التشخيص والكشف المبكر عن المرض في علاجه وتجنب مضاعفاته، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف هشاشة العظام بين أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، حيث تصيب 30% من النساء و10% من الرجال بعد سن الخمسين.

واستكملت، بأنه تم توجيه الدعوة للمواطنين من أبناء محافظة الإسماعيلية على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك (الهيئة العامة للرعاية الصحية_فرع الإسماعيلية)، وذلك للتفاعل الإيجابي مع الحملة والاطمئنان على صحتهم، وباعتبار أن الاستثمار في صحة المواطن هو أحد الركائز التنموية للدولة وتحقيق أهدافها نحو التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات والأفراد على حد سواء.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وبجودة عالمية، بدءًا من الوقاية حتى العلاج، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي حول إجراء تغييرات إيجابية على أنماط الحياة الصحية وضرورة الاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين، ولافتًا إلى جهود الهيئة المتواصلة في التعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة لتوفير أفضل رعاية صحية للمتعاملين بما يتماشى مع جهود الدولة في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.