تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة «الثقافة والفن» (صور)

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كرم نادى روتارى كايرو بلاتينيم الإعلامي محمود سعد عن مشواره الإعلامي الكبير خلال ندوة بعنوان «الثقافة والفن»، والتي أقيمت حول حمام السباحة داخل أحد الفنادق بالدقي.

ضمت الندوه لفيف من أعضاء الأنديه الروتاريه والعديد من الشخصيات العامه وعدد كبير من قيادات العمل المدني والتطوعي منهم المهندسة منى زغلول مؤسسه النادي والدكتور عماد نبيل الرئيس الحالي للنادي والمذيعه منى الدالي سكرتير فخرى النادي، ونيللى الدسوقي رئيس اللجنه المنظمه لصندوق Fundraising .

أدارت الندوة الدكتوه إيمان كريم عضو مجلس ادارة نادى الصيد ، وتناول فيها محمود سعد موضوعات مختلفه فنية وثقافيه وتحدث عن مسيرته العمليه في الصحافه والتمثيل والإعلام وعن ذكرياته مع الفنانين المختلفين وذكرياته الأسريه وقناعاته الشخصيه للحياه بشكل عام.

وشارك العديد من الحضور النقاش معه حول دور الاعلامين في نشر الثقافه ودعمهم للاعلامين المبتدئين ودور المراة في حياته المهنيه والشخصية.. وفى نهايه الندوه تم منح الإعلامي محمود سعد شارة العضويه الفخريه ودرع النادى تقديرا لدوره الذي قدمه خلال مسيرته الاعلاميه المتنوعه والمختلفه.. وأحيا الإحتفالية المطرب محمد العلايلي.